DJI Mavic 3 Pro : un leak dévoile la présence de deux caméras et une autonomie de 46 minutes

Le DJI Mavic Pro 3 est bien parti pour rebattre les cartes du drone de loisir. Si l’on en croit en effet le leak du manuel utilisateur récupéré par le site DroneDJ, informations confirmées par Jasper Ellens, le prochain drone de DJI va une nouvelle fois bousculer le secteur avec la présence de deux caméras (un grand angle 20 megapixels + un téléobjectif 13 megapixels) et une autonomie en vol de 46 minutes (ce qui est absolument énorme pour un drone grand public).

Le capteur grand angle intégré serait un 4/3 24mm avec ouverture variable ( f/2.8 – f/11). Le téléobjectif 1/2″proposerait une focale de 160 mm et un champ de vision (FoV) de 15°. LEs vidéos seraient enregistrées en 5,2 K. Avec autant de technologie embarquée, le DJI Mavic 3 Pro prend un peu d’embonpoint par rapport à ses prédécesseurs (920 grammes), et progresse aussi malheureusement au niveau du tarif. L’appareil serait ainsi facturé 1600 dollars (sans accessoires).

DJI préparerait aussi une seconde version de ce modèle, nettement plus orientée Pro, voire cinéma. Ce drone disposerait d’une OcuSync longue portée (15 km) et aussi d’un SSD, ce qui permettrait des taux de transfert des vidéos de 1 Gbps ! Le DJI Mavic 3 Pro et sa version Pro pourraient être dévoilés officiellement le 1( novembre prochain.