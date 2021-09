Facebook fait des changements concernant les cookies en Europe

Facebook annonce des évolutions en ce qui concerne les cookies pour l’Europe. Le réseau social assure que les changements font partie d’un projet ayant pour but de donner davantage de contrôles aux utilisateurs en ce qui concerne la vie privée. C’est aussi un moyen de mieux s’aligner sur le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive sur la vie privée en ligne (ePD).

Du changement pour Facebook et les cookies en Europe

Les utilisateurs de Facebook en Europe peuvent remarquer quelques changements en ce qui concerne l’expérience pour le consentement des cookies. Le groupe dit avoir créé un nouveau menu de paramètres sur Facebook et Instagram, dans lequel les personnes utilisant ses services dans la région européenne peuvent revoir et gérer leurs décisions de consentement aux cookies, et ce à tout moment.

Il est question d’un niveau de contrôle plus granulaire sur les choix de cookies et davantage d’informations sur ce pour quoi Facebook utilise différents types de cookies. Lorsque ce sera totalement déployé, la nouvelle expérience inclura :

une nouvelle invite de consentement, offrant des options de consentement aux cookies plus granulaires

un nouveau contrôle, permettant aux utilisateurs de décider si Facebook peut utiliser des cookies pour enregistrer et utiliser des données les concernant provenant de sites Web et d’applications tiers par le biais des outils professionnels

« Nous sommes impatients de continuer à travailler avec les régulateurs et les décideurs politiques du monde entier pour améliorer la vie privée et les choix en matière de données », conclut Facebook.