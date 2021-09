LG rachète Cybellum pour la cybersécurité des voitures

LG a annoncé faire l’acquisition de Cybellum, une start-up israélienne spécialisée dans la cybersécurité automobile. La société, basée à Tel-Aviv et qui a une valorisation de 140 millions de dollars, a été fondée en 2016 et propose un logiciel d’évaluation des risques qui permet de scanner les logiciels présents sur les composants des véhicules afin de détecter les vulnérabilités et les risques.

LG s’invite un peu plus sur le marché de l’automobile

Dans un communiqué, LG dit qu’il a signé un accord avec Cybellum pour acquérir 64% de ses actions. Le fabricant va également acquérir des actions supplémentaires de la start-up d’ici la fin de l’année, le montant devant être finalisé à ce moment-là.

Dans le contexte de la transition accélérée vers l’ère des voitures connectées, l’importance de la cybersécurité pour les voitures est plus grande que jamais, a déclaré LG pour expliquer ce nouvel investissement. Le groupe explique avoir réalisé ce rachat « afin de renforcer le système de sécurité de ses composants automobiles, notamment les systèmes d’infodivertissement et de télématique ». Le géant coréen espère que cette acquisition l’aidera à s’associer aux constructeurs automobiles mondiaux qui s’efforcent de renforcer leurs politiques de sécurité de manière préventive.

« Cybellum fonctionnera de manière indépendante comme elle le faisait avec la direction actuelle », poursuit le communiqué. « Cybellum est à la pointe du développement des solutions de gestion de la sécurité les plus complètes », déclare Slava Bronfman, patron de la start-up. « Nous sommes heureux de former un partenariat avec LG pour accélérer la réalisation de la vision de l’entreprise », poursuit-il.