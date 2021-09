YouTube teste la possibilité de télécharger les vidéos sur ordinateur

YouTube propose en ce moment un test qui permet aux utilisateurs de télécharger les vidéos via un navigateur sur un ordinateur et ainsi les regarder sans obligatoirement être connecté à Internet. Cette option existe déjà depuis l’application mobile.

Le téléchargement de vidéos YouTube arrive sur ordinateur

Il existe plusieurs qualités concernant le téléchargement de vidéos YouTube depuis un ordinateur : 144p, 480p, 720p et 1080p. Il n’y a par contre pas d’option pour récupérer une vidéo en 4K, c’est du 1080p au maximum. À noter également qu’il n’y a pas une option 360p.

Le téléchargement est très simple : il suffit de cliquer sur le bouton « Télécharger » qui apparaît sous la vidéo, entre les boutons « Partager » et « Enregistrer ». Le processus se met alors en place. Bien évidemment, plus la vidéo est longue, plus le téléchargement prendra du temps. Votre débit Internet entre également en jeu.

YouTube indique que « les téléchargements restent disponibles tant que votre appareil dispose d’une connexion Internet active, au moins une fois tous les 30 jours ». Les utilisateurs sont également invités à installer la Progressive Web App (PWA), mais ce n’est pas une obligation.

Ce test pour le téléchargement de vidéos YouTube depuis un navigateur sur un ordinateur concerne pour les instants les membres avec l’abonnement YouTube Premium. Si c’est votre cas, rendez-vous sur youtube.com/new, repérez la section « Téléchargez des vidéos depuis votre navigateur » et cliquez sur le bouton pour faire partie du test. L’expérimentation est valide jusqu’au 19 octobre. Selon YouTube, sa fonction nécessite la dernière version des navigateurs Chrome, Edge ou Opera.

Succès ou flop à venir ?

Il sera en tout cas intéressant de voir si le succès sera au rendez-vous. Après tout, il existe un nombre important de sites qui permettent déjà de télécharger des vidéos YouTube. Il existe même un outil populaire, à savoir youtube-dl. Disons que le système de YouTube est officiel et légal. D’ailleurs, YouTube a pendant longtemps combattu les sites permettant de télécharger des vidéos et musiques.