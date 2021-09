Xiaomi dément censurer les smartphones sur ordre de la Chine

Xiaomi a tenu à démentir une information selon laquelle le constructeur peut à tout moment censurer les smartphones des utilisateurs sur ordre de la Chine. Le groupe assure que c’est faux.

Xiaomi réagi après des soupçons d’une possible censure avec ses smartphones

Tout est parti du ministère lituanien de la Défense. Celui-ci a recommandé d’éviter les smartphones du groupe chinois en citant une fonction permettant de censurer notamment des recherches en ligne. Dans un rapport publié cette semaine, le Centre national de sécurité informatique à Vilnius a indiqué que le logiciel du téléphone Mi 10T 5G de Xiaomi disposait d’une fonction de censure désactivée dans l’Union européenne mais pouvant être déclenchée à distance à tout moment. Ce smartphone transmet aussi des données chiffrées sur son utilisation qui sont stockées sur un serveur à Singapour. Ce point pourrait enfreindre la réglementation de l’Union européenne sur la protection des données des utilisateurs.

Au vu de l’ampleur de l’information, Xiaomi a tenu à réagir et à démentir. Le constructeur « n’a jamais restreint ni bloqué et ne restreindra ni ne bloquera jamais toute démarche des utilisateurs de nos smartphones, comme les recherches, les appels ou l’utilisation de logiciels de communication d’une tierce partie », a déclaré un porte-parole. « Xiaomi respecte et protège complètement les droits de tous ses utilisateurs », a-t-il ajouté dans un communiqué, assurant que le groupe respectait la réglementation européenne en matière de protection des données, à savoir le RGPD.