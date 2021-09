Surface Laptop Studio, le nouveau PC portable de Microsoft

Microsoft dévoile aujourd’hui le Surface Laptop Studio, un tout nouvel ordinateur portable qui change de l’ordinaire. Il adopte un nouveau design qui mêle le Surface Book et le Surface Studio.

Présentation du Surface Laptop Studio de Microsoft

Le Surface Laptop Studio embarque un écran tactile de 14,4 pouces avec prise en charge du stylet Surface Pen. On retrouve un support de l’affichage à 120 Hz, comme la Surface Pro 8, et il y a également la prise en charge des taux de rafraîchissement dynamiques grâce à Windows 11. La charnière maintient l’écran et permet les modes « ordinateur portable » et « scène » selon Microsoft. L’écran prend également en charge le nouveau Slim Pen 2, qui peut désormais se charger sans fil sous l’ordinateur portable car il se fixe magnétiquement. L’appareil est doté d’un trackpad en verre qui comprend un retour haptique, une première pour Microsoft.

En ce qui concerne les composants internes, l’appareil est équipé des processeurs H35 de 11e génération d’Intel, avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 32 Go de RAM et 2 To de stockage. Les capacités graphiques sont gérées par la carte RTX 3050Ti de Nvidia, ce qui en fait un appareil puissant pour les charges de travail plus lourdes. En outre, le Surface Laptop Studio dispose de ports Thunderbolt 4, qui permettront aux utilisateurs de faire fonctionner plusieurs écrans 4K via un seul port. L’appareil conserve le port Surface Connect, ce qui permet de continuer à prendre en charge d’autres périphériques Surface comme le Dock.

Parmi les autres caractéristiques, il y a quatre haut-parleurs avec prise en charge du Dolby Atmos, une prise jack 3,5 mm, une webcam 1080p avec des réglages alimentés par l’intelligence artificielle pour de meilleurs visuels et des micros de qualité studio (selon Microsoft) avec contrôle de l’écho.

Date de sortie et prix

Microsoft proposera le Surface Laptop Studio au début de 2022 en France. Il n’y a pas encore de prix pour l’Europe. En revanche, le premier prix aux États-Unis sera de 1 599 dollars.