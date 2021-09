Fifa 22 est jouable gratuitement via EA Play ou le Xbox Game Pass Ultimate… pendant 10 heures

Fifa 22 sortira le 1 octobre prochain sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia et PC. Certains joueurs peuvent néanmoins y jouer dès aujourd’hui gratuitement… mais pour une durée limitée. Ainsi, les abonnés au service EA Play ou au Xbox Game Pass Ultimate (qui intègre EA Play) peuvent télécharger une version « démo » du titre qui permet de jouer pendant 10 heures. Mieux encore, la progression du joueur sera conservée au terme de la démo puis récupérée dans le jeu final si le joueur se décide à passer à la caisse !

Voilà donc une belle initiative, assez « fair » de surcroit puisqu’il sera ainsi possible de se faire un avis « au plus juste » des qualités réelles de ce Fifa 22 sans débourser le moindre centime. Alors certes, EA privilégie son EA Play (et incite à s’abonner) alors qu’une démo « pour tous » n’aurait pas été du luxe, mais c’est déjà mieux que rien…