Iliad, maison-mère de Free, rachète l’opérateur UPC

Iliad annonce avoir fait l’acquisition d’un nouvel opérateur, à savoir UPC Poland. Le montant du rachat est de l’ordre de 7 milliards de zlotys, soit 1,5 milliard d’euros.

Iliad met la main sur UPC Poland

Après le rachat de l’opérateur Play fin 2020, l’acquisition d’UPC Poland représente une nouvelle étape pour Iliad sur le marché polonais des télécommunications. Ensemble, les deux opérateurs deviendront le 2e opérateur télécom de Pologne avec, pour 2020, un chiffre d’affaires combiné de 1,96 milliard d’euros et un EBITDA de 697 millions d’euros. UPC Poland est l’un des principaux fournisseurs d’accès à Internet de Pologne avec 3,7 millions de foyers couverts en fibre et 1,5 million d’abonnés. Le groupe a généré en 2020 un chiffre d’affaires de 1,698 milliard de zlotys (366,51 millions d’euros) et un EBITDA de 757 millions de zlotys (163,4 millions d’euros).

Après finalisation de l’opération, UPC Poland deviendra une filiale de Play. La combinaison des deux groupes viendra renforcer l’innovation et l’investissement dans les réseaux de nouvelle génération pour les particuliers et les entreprises, selon les dires d’Iliad.

La finalisation de la transaction devrait se faire au 1er semestre de 2022 après approbation par les autorités compétentes.