Netflix lance un jeu VR sur Oculus Quest basé sur la série animée Eden

Petit à petit, Netflix fait son nid dans le secteur du jeu vidéo. A la surprise générale, le géant du SVoD vient de lancer sur Oculus Quest un jeu VR intitulé Eden Unearthed, un jeu basé sur la série animée Eden (une jeune fille est le dernier être humain vivant dans un monde entièrement peuplé de robots). Le jeu s’apparente plus à une ballade dans les décors de la série, ce qui explique peut-être que Netflix n’a pas jugé bon de le proposer dans l’Oculus Store. Il faudra donc en passer par l’App Lab, un choix alternatif de contenus aujourd’hui très facilement accessible.



Le jeu est en version 0.8, ce qui laisse entendre qu’il s’agit encore d’une version bêta (ouverte à tous donc). Un peu plus de contenu supplémentaire ne ferait pas de mal… Plus proche du produit marketing interactif que d’un « vrai » jeu au sens strict du terme, cet Eden Unearthed préfigure peut-être le type de jeux que Netflix souhaite mettre en avant pour promouvoir sa plateforme. A vrai dire, on espère tout de même que les ambitions du groupe iront un peu au delà, même si les dernières annonces de titres interactifs ne laissent pas présager du meilleur.