Netflix prépare un film interactif avec en vedette le célèbre catcheur Undertaker

Avant même de se lancer dans le jeu vidéo (une stratégie dont on attend toujours les premiers éléments tangibles), Netflix était déjà en pointe sur les médias « hybrides », qui mixent les aspects narratifs et de mise en scène avec des éléments interactifs. Après le très bon Bandersnatch, après You vs Wild et Unbreakable Kimmy Schmidt, le géant du streaming prépare un long métrage interactif baptisé Escape the Undertaker, avec en vedette le catcheur légendaire Undertaker (de son vrai nom Mark William Calaway).

Réalisé pour les fêtes d’Halloween, Escape the Undertaker racontera les mésaventures d’un groupe d’individus (dont le catcheur Undertaker) qui se retrouve piégé dans la manoir hanté The Undertaker. A certains moment clefs du film, le spectateur/joueur pourra directement influer sur la poursuite de l’histoire via un système de choix multiples. Escape the Undertaker sera visible (et jouable) sur Netflix dès le 5 octobre prochain.