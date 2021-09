Mick McGinty, génial illustrateur de jaquettes de JV, est décédé à 69 ans

Les vieux routards du JV qui nous lisent ont forcément croisé une jaquette dessinée de la main de ce maitre discret. Mick McGinty était rien moins que le plus grand illustrateur de jaquettes de JV dans les années 90. On doit à ce diplômé des beaux arts les illustrations de Street Fighter 2, des Streets of Rage, de Kid Chameleon (superbe) ou bien encore plus récemment de Zoo Tycoon (entre autres…). Des dessins toujours très détaillés, dans le plus pur style coloré des années 90, qui ornaient les jaquettes des cartouches de jeu des consoles de l’époque.

Mick McGinty’s son just announced on Facebook that his father has passed away. He had made several video game-related illustrations in the 90s, including for Street Fighter II, Streets of Rage 2 and 3, Kid Chameleon and Shining Force.

Thread:⬇️

website:https://t.co/b127cu6x4u pic.twitter.com/vUJCIcxlzT — VGDensetsu (@VGDensetsu) September 19, 2021

Mick McGinty also did the cover art as well as a promotional illustration for Kid Chameleon (for which his son posed). pic.twitter.com/HXmpHyGZmB — VGDensetsu (@VGDensetsu) September 19, 2021

Mick McGinty travaillera aussi pour le cinéma (affiche de Qui veut la peau de Roger Rabbit ou du film Les Dents de la Mer), pour la publicité, et même pour des groupes de rock (il fera la jaquette de l’album Message In A Box du groupe Police). Mick McGinty est décédé le 18 septembre dernier à l’âge de 69 ans des suites d’une saleté de cancer.