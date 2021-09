Le MIT met au point des plantes lumineuses… et rechargeables !

Les villes du futur ne seront peut-être pas couvertes de néon à la Blade Runner mais plutôt… par des plantes lumineuses ! Des chercheurs du MIT, encore eux, ont mis au point des plantes lumineuses, qui éclairent aussi bien qu’une petite lampe de chevet. Les premiers prototypes de « plantes-lampes » sont réalisés en bio-ingénierie dès 2017, les chercheurs intégrant au végétal des nanoparticules de luciférase et de luciférine (enzymes à l’origine de la lumière des lucioles). Les résultats sont à la fois probants (ça marche), et décevants (ça n’éclaire vraiment pas beaucoup).

La seconde mouture est beaucoup plus intéressantes. Cette fois, les plantes-lampes brillent 10 fois plus intensément, l’ensemble de la lampe étant transformée en condensateur de lumière (stockage de photons) grâce à un matériau luminophore (ce dernier émet de la lumière lorsqu’il est stimulé), l’aluminate de strontium. Le matériau luminophore est transformé en nanoparticules, et ces dernières sont intégrées à la face interne de la feuille, toujours par bio-ingénierie.

La seconde génération de plante-lampe peut ainsi absorber la lumière extérieure et la restituer. Mieux encore, une simple exposition de quelques secondes à la lumière suffit à la plante-lampe pour qu’elle émette de la lumière pendant une heure. Et voici donc la première plante lumineuse rechargeable ! A noter que les plantes-lampes ainsi créées disposeraient d’une durée de vie équivalente aux plantes « normales ».