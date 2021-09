Amazon renouvelle ses Kindle Paperwhite : écran plus grand, meilleure autonomie et USB-C

Amazon présente aujourd’hui de nouveaux modèles pour sa liseuse Kindle Paperwhite. Les principales nouveautés à retenir sur un écran plus grand de 6,8 pouces, la présence d’un port USB-C et une meilleure autonomie.

Présentation du Kindle Paperwhite et le modèle Signature Edition

Le nouveau Kindle Paperwhite combine un écran de 6,8 pouces avec des bords plus petits de 10,2 mm. De plus, l’écran de 300 PPP est sans reflet et fournit un rendu papier pour une lecture agréable dans les différentes conditions, même en plein soleil selon les dires d’Amazon. L’écran affiche une luminosité supérieure de 10% au réglage maximal afin de rendre plus confortable la lecture pour les yeux. L’éclairage chaud réglable et le mode sombre, blanc sur noir, offrent une meilleure flexibilité. Pour sa part, le Kindle Paperwhite Signature Edition est également doté du réglage automatique de l’éclairage qui adapte la luminosité de l’écran selon la luminosité environnante.

L’autonomie est un autre point fort avec les Kindle Paperwhite et Kindle Paperwhite Signature Edition qui tiennent jusqu’à 10 semaines selon Amazon. Il suffit de 2 heures et demie pour une charge complète avec un adaptateur secteur de 9 W au minimum. Tout cela passe par le nouveau port USB-C. Aussi, le Kindle Paperwhite Signature Edition supporte la charge sans fil. Le chargeur sans fil n’est toutefois pas inclus dans la boîte.

Parmi les autres caractéristiques, il y a 8 Go de stockage sur le modèle standard et 8 ou 32 Go sur le modèle Signature. Citons également un indice IPX8 pour résister aux chutes accidentelles dans l’eau.

Du changement pour l’interface

Le Kindle Paperwhite est livré avec une interface revue, ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités. Il est maintenant possible de basculer facilement entre l’écran d’accueil, la bibliothèque ou la lecture en cours, tandis que dans la nouvelle expérience de bibliothèque, il est possible de découvrir de nouveaux menus de filtre et tri, un nouvel affichage des collections et une barre de défilement interactive. De plus, une nouvelle option permet d’avoir une configuration simplifiée par le biais de l’application Kindle sur iOS et Android.

Date de sortie et prix

Le Kindle Paperwhite est disponible à partir de 139,99€ en 8 Go en noir et le Kindle Paperwhite Signature Edition est disponible à 189,99€ en 32 Go, également en noir. Les deux appareils sont disponibles dès aujourd’hui en précommande. Le premier sera expédié à partir du 27 octobre et le second à partir du 10 novembre.