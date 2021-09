Google préparerait non pas un mais DEUX Pixel pliables

Le smartphone pliable est-il vraiment l’avenir du marché mobile ? Samsung semble y croire à fond avec ses Galaxy Fold et autres Z Flip, Xiaomi se tâte, Apple y travaille (ce serait pour 2024), et Google pourrait bien ne pas être en reste. Ainsi, à la rumeur persistante d’un Google Pixel Fold (pliable donc) disponible dès la fin de l’année en cours, se rajoute aujourd’hui une nouvelle fuite dénichée par le site 9to5Google.

Le leak proviendrait d’un bout de code d’Android 12 apparu à la faveur de la dernière mise à jour majeure de l’OS (la 12.1), dans lequel apparait le nom d’un tout nouvel appareil baptisé Jumbojack (certainement un nom de code interne). Cette désignation temporaire n’aurait pas été choisi au hasard. Jumbojack ferait en effet référence au cheeseburger Jumbo Jack de l’enseigne de restauration rapide Jack in the Box. si l’on s’en tient à la forme du cheeseburger en question, on se dirigerait donc vers un smartphone clamshell avec un écran pliable dans le sens de la largeur, un Pixel « Flip » en somme… L’appareil serait aussi équipé d’un second écran qui resterait visible une fois le mobile refermé (sans doute pour l’affichage des notifs, les messages, etc.).

Alors, vrai projet en cours ou concept-prototype déjà mis au rebut des expérimentations mobiles de Mountain View ? Les paris sont ouverts.