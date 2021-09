Kena : Bridge of Spirits: un trailer de lancement et quelques infos supplémentaires

Le prometteur Kena : Bridge of Spirits sera disponible dès demain sur les consoles PS4 et PS5. Ce jeu d’aventure-action au graphismes proches de ceux d’un Pixar (bon, pas si proche que ça non plus en étant tout à fait honnête) est le tout premier jeu du studio Ember Lab. A quelques heures de la disponibilité du titre dans le PlayStation Store et l’Epic Games Store, Kena : Bridge of Spirits se dévoile une nouvelle fois avec un trailer de lancement toujours aussi charmeur au plan graphique.



Outre ce launch-trailer, on apprend que le jeu devrait bénéficier de l’affichage en 60 images par seconde sur PS5 (mais sans vraie 4K) tandis que le mode 4K natif fera descendre le framerate à 30 fps (mais sans doute constant, ce qui est déjà pas mal du tout au vu de la richesse graphique du jeu). Toujours sur PS5, les abonnés au PlayStation Plus auront droit à plus de 200 vidéos d’aide au jeu (une fonction spécifique de la PS5). Un mode photo sera aussi disponible et la version PC assurera la compatibilité DirectX 12.

Enfin, le studio annonce qu’une édition physique du jeu sera disponible au mois de novembre au prix de 50 euros (ce qui fait un poil cher pour un titre dont la durée de vie est estimée entre 6 et 8 heures).