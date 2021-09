Le laboratoire X se penche sur l’Internet haut débit par laser

Avez-vous déjà entendu parler du projet Loon ? Il s’agissait du projet mené par le laboratoire secret d’Alphabet (Google), connu sous le nom de Laboratoire X, qui consistait à connecter les endroits les plus reculés du monde en faisant rebondir des lasers sur des ballons stratosphériques. Malheureusement, le projet Loon a été abandonné en janvier 2021 à cause de ses coûts exorbitants.

Toutefois, le laboratoire X n’a pas pour autant abandonné son idée d’utiliser l’Internet haut débit et un autre projet a vu le jour : le projet Taara.

Des tests concluants

Ce projet consiste à accepter un compromis sur la fiabilité du signal pour pouvoir connecter les communautés isolés sur le plan numérique. Concrètement, les transmetteurs optiques seront placés au sol et la connexion pourrait être compromise par la météo, le brouillard ou encore un animal qui passerait par-dessus. Des tests ont déjà été menés entre Brazzaville, la capitale de la République du Congo, et Kinshasa, la capitale de la république démocratique du Congo. Seulement 4,8 km séparent les deux villes mais la fibre a dû traverser plus de 400 km pour contourner le fleuve Congo.

Les résultats des tests ont été que l’équipe a pu transmettre 700 téraoctets de données en 20 jours avec une connexion disponible à 99,9%. Bien que la stabilité du réseau ne dépendra que des conditions locales, le laboratoire a bon espoir que la disponibilité annuelle de la connexion soit aussi de 99% avec une vitesse de 20 Gbps. Cet Internet haut débit par laser pourrait également relier des villes jusqu’à 20 km de distance. Ainsi, en acceptant une stabilité imparfaite de la connexion, il est peut être possible de connecter toutes les communautés reculées à Internet. Et ce, sans payer un coût excessif.