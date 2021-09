Cette voiture électrique est vendue à moins de 2 000 euros !

On trouve de tout sur Alibaba, même de produits quelque peu insolites, comme cette voiture électrique commercialisée par la société chinoise Regal Raptor Motors. Elle se distingue effectivement par le fait qu’elle est proposée à un prix de 1 790 euros seulement. Son nom ? ElectricKar K5.

Cette voiture électrique offre des performances modestes

Si le prix vous fait écarquiller les yeux, il y a mieux. En effet, si vous êtes une entreprise qui songe à avoir ou à changer de flotte de véhicules, Regal Raptor Motors vous fait une belle ristourne, et vous fait un prix à seulement 1 535 euros l’unité si vous en achetiez au moins neuf exemplaires.

Côté matériel et performance, l’ElectricKar K5 est dotée d’un moteur de 800 W, sa vitesse maximale ne dépasse pas les 40 km/h seulement et son autonomie est de 66 kilomètres. En tout, cette voiture électrique fait 2,2 m de long ; 1,9 m de large et 1,62 m de hauteur. Pour le moment, elle est uniquement disponible en Chine et peut se conduire sans permis.

A noter qu’en matière de voitures électriques atypiques et abordables, il y avait aussi la voiture électrique imprimée en 3D conçue par l’entreprise chinoise Sanya Sihai qui était vendue, en 2015, à seulement 1 600 euros.