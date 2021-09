PS4 : la mise à jour 9.0.0 rend des consoles inutilisables

Sony a récemment proposé la mise à jour 9.0.0 pour la PS4 et celle-ci vient bloquer des consoles pour une raison étonnante. Des joueurs témoignent des soucis sur Reddit et Twitter.

Des problèmes avec la dernière mise à jour de la PS4

En soi, la mise à jour 9.0.0 de la PS4 se veut assez mineure. Elle vient modifier différents paramètres au niveau de l’affichage des trophées, dans les messages et sur le contrôle parental. Il devient également possible de consulter les trophées PS5 depuis sa PS4, soit depuis le menu dédié soit depuis le profil. En outre, l’administrateur d’un groupe dans la section Messages peut maintenant le fermer. Pas grand-chose de marquant, donc.

Cette mise à jour 9.0.0 pour la PS4 pose en tout cas des problèmes pour certains joueurs. Certains ont un problème d’allumage, où leur console n’arrête pas de démarrer en mode sans échec après un plantage. D’autres disent que leur console a été bloquée par la mise à jour et qu’elle ne s’allume plus du tout. D’autres joueurs peuvent utiliser leur PS4, mais les jeux apparaissent comme corrompus et ne se chargent pas.

Ce n’est pas la première fois qu’une mise à jour de Sony cause des problèmes. Le groupe n’a pas encore réagi publiquement et nous ne savons pas si un correctif est prévu. La version 9.0.0 d’origine semble toujours disponible au téléchargement à l’heure où cet article est publié.