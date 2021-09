Difficile de faire plus geek que Guillermo del Toro (Pacific Rim, Hellboy, Le Labyrinthe de Pan). Malgré ses immenses qualités de metteur en scène, le réalisateur oscarisé en 2017 pour La Forme de l’eau (pas son plus grand film en plus) est resté attaché au cinéma de genre, oscillant entre des univers inspirés de Comics (Hellboy 1&2, Pacific Rim, Blade 2) et les films à ambiances horrifico-fantastiques… peuplés de monstres (La Forme de l’eau, Le Labyrinthe de Pan, L’Echine du Diable). Avec Nightmare Alley, del Toro revient vers les monstres, ou plus précisément les monstres de foire. La première bande-annonce nous rappelle fortement Freaks, le chef d’oeuvre absolue de Tod Browning, mais aussi la série La Caravane de l’étrange produite en 2003 par HBO.



Nightmare Alley est une adaptation du roman Charlatan de William Lindsay Gresham, mais Del Toro aurait largement réécrit le scénario pour que le film colle au plus près de ses propres obsessions. Le casting est rien moins que prestigieux et propose une armada de stars hollywoodienne, dont Willem Defoe, Rooney Mara, Bradley Cooper, Cate Blanchett, Michael Shannon, Toni Colette, Ron Perlman, Richard Jenkis, David Strathairn ou bien encore Holt McCallany. La BO du film est signée du multi-oscarisé Alexandre Desplat. Nightmare alley sortira en salles en France le 19 janvier prochain.