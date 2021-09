Fusion Nucléaire : des chercheurs du MIT font un grand pas vers l’exploitation à grande échelle !

La fusion nucléaire promet de révolutionner la production d’énergie électrique pour le plus grand nombre. Mais avant d’envisager un futur digne de la S.F, les scientifiques s’attellent à maitriser cette technologie, condition sine qua non pour passer à la phase d’exploitation. Bonne nouvelle donc, des chercheurs de l’illustre MIT (Massachusetts Institute of Technology) et du Commonwealth Fusion Systems viennent de frapper un grand coup en parvenant à produire un champ magnétique d’une intensité de 20 teslas, ce qui est du du jamais vu sur notre belle planète Terre. Par comparaison, Iter a été conçu pour grimper à « seulement » 5 teslas !

Suite à ce succès historique, les chercheurs du MIT et du Commonwealth Fusion Systems travaillent à mettre au point Sparc, un modèle en simulation (démonstrateur) de fusion nucléaire par confinement magnétique, modèle établi à partir du prototype qui vient d’atteindre les 20 teslas

Ls scientifiques du MIT se sont servis d’un électro-aimant supraconducteur à « haute » température pour produire ce champ magnétique record. Le terme de « haute » température est ici un peu piégeux. Les électro-aimants utilisés par le MIT fonctionnent à -250 degrés, mais c’est tout de même peu plus « chaud » que les supraconducteurs basse température d’Iter, qui atteignent les -270 degrés. Joy Dunn, responsable des opérations chez Commonwealth Fusion Systems, ne tarit pas d’éloges sur le travail de longue haleine de son équipe, et affirme que l’aimant mis au point est « unique en son genre ». Ce dernier est en effet constitué de 16 plaques dont chacune bat le record mondial du plus puissant aimant supraconducteur à haute température !

Autre atout de la technologie à fusion mise en place par le MIT et le Commonwealth Fusion Systems, cette dernière est 40 fois plus compacte que les systèmes à basse température mis en place jusqu’ici. Désormais, les chercheurs estiment qu’une centrale électrique à fusion nucléaire pourra être bâtie dès 2033 ! Cette première centrale à fusion devrait générer 50-100 MW de puissance thermique, soit deux fois l’énergie nécessaire à son fonctionnement.