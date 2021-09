Firefox teste Bing et non Google comme moteur de recherche par défaut

Mozilla réalise en ce moment un test auprès de 1% des utilisateurs de Firefox qui consiste à avoir Bing comme moteur de recherche par défaut. Adieu Google, donc. C’est du moins le cas lors de l’expérimentation.

Bing à la place de Google sur Firefox

La plupart des utilisateurs de Firefox ont Google comme moteur de recherche par défaut (cela peut varier selon les pays). Le fait d’avoir cette place privilégiée a naturellement un coût : Google verse entre 400 et 450 millions de dollars par an à Mozilla. Le dernier contrat en date a été signé en 2020 et se veut valable pendant trois ans.

Vient donc le test de Bing comme moteur de recherche par défaut de Firefox. L’expérimentation a débuté le 6 septembre et sera en place jusqu’au début de 2022. Cela concerne 1% des utilisateurs sur ordinateur. Et pour ceux qui ne veulent pas participer à ce type de test, il suffit d’aller dans les paramètres de Firefox, se rendre dans la section « Vie privée et sécurité » et décocher la case « Autoriser Firefox à installer et à lancer des études ».

Pourquoi ce test avec Bing sur Firefox alors que Mozilla a encore un contrat avec Google ? Le groupe ne le dit pas. Mais il est possible qu’il tâte le terrain avec un concurrent pour voir ce qu’il pourrait se passer en 2023, quand le contrat avec Google sera terminé. Celui-ci pourrait être renouvelé ou bien abandonné si les deux groupes ne tombent pas d’accord. Mozilla pourrait alors signer avec Microsoft.

Il est bon de noter qu’une très grande partie des revenus de Mozilla vient des accords pour les moteurs de recherche. Autant dire que ce type de contrat est très important.