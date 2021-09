🔥 Sosh propose un forfait 40 Go à 9,99€/mois

Sosh propose une nouvelle promotion pour son forfait mobile de 40 Go, au prix de 9,99€/mois. L’offre est disponible temporairement et devrait satisfaire beaucoup de personnes au vu de ce qu’elle contient.

Le forfait de Sosh comprend les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France. Le quota Internet est de 40 Go. Pour ce qui est de l’usage depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont en illimité vers ces zones et vers la France. Le quota Internet est ici de 5 Go.

L’offre de Sosh est sans engagement et sans condition de durée. Il faut comprendre par là que l’opérateur, qui appartient et utilise le réseau d’Orange, ne va pas augmenter le prix dans quelques mois. De plus, il est possible de faire une portabilité pour conserver son numéro de téléphone existant et ainsi passer le nouvel opérateur. Le forfait à 9,99€/mois est disponible sur le site de Sosh, la promotion est valable jusqu’au 23 septembre à 9 heures.

À noter que Sosh propose également d’autres promotions. On retrouve notamment un forfait 60 Go à 13,99€/mois et un forfait 80 Go à 14,99€/mois. Ces deux-là sont également disponibles sur le site de Sosh, jusqu’au 27 septembre à 9 heures.