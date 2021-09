Décès de Sir Clive Sinclair, créateur du très culte ZX Spectrum et inventeur de la calculatrice de poche

C’est une page de l’informatique qui se tourne, la page des débuts de la microinformatique « for the rest of us ». Sir Clive Sinclair (il a été ennobli par la Reine d’Angleterre), le créateur britannique du très populaire ZX Spectrum, est décédé à l’âge de 81 ans des suites d’une longue maladie. Cet ingénieur incroyablement doué inventera dès 1972 la toute première calculatrice de poche.

Mais c’est surtout en 1980 que Clive Sinclair rentrera au panthéon de la tech avec la création du ZX Spectrum, un petit ordinateur mignon et facile à utiliser (pour l’époque) qui deviendra très vite un énorme succès : le ZX Spectrum terminera sa carrière avec 5 millions d’exemplaires écoulés et plus de 2000 jeux compatibles (dont le fabuleux Sentinel) !

Clive Sinclair est aussi l’inventeur de la Sinclair C5, une petite voiture électrique monoplace… qui fera un four total

Le lancement du Commodore 64 en 1982 mettra un coup d’arrêt aux ventes faramineuses du ZX Spectrum, et l’arrivée des Atari ST et de l’Amiga finira d’enterrer la petite machine. Plusieurs créateurs de JV de renom ont démarré sur ZX Spectrum, dont David Perry (Earthworm Jim), Peter Molyneux (Populous) ou bien encore les frères Stamper (les fondateurs du mythique studio Rare), et il n’est donc pas étonnant de constater que ces derniers ont rendu un hommage souvent ému au génial Sinclair.