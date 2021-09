ExpressVPN a été racheté pour 936 millions de dollars

Kape, qui détient CyberGhost et ZenMate, a déboursé 936 millions de dollars pour acquérir ExpressVPN. Le groupe continue ainsi sur sa lancée pour devenir un géant des VPN.

ExpressVPN a un nouveau propriétaire suite à l’acquisition

« ExpressVPN restera un service distinct des autres marques de Kape, et tout ce que vous avez appris à connaître et à aimer à propos d’ExpressVPN ne fera que continuer à s’améliorer : notre vitesse et notre fiabilité primées, notre réseau mondial de serveurs et notre bande passante de qualité supérieure, notre chat en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notre juridiction des îles Vierges britanniques, notre politique de non-collecte des activités ou de la connexion, nos audits indépendants par des tiers, et bien plus encore », indique le service de VPN dans son annonce de l’acquisition. « Notre équipe va continuer à s’agrandir et notre engagement à fournir le meilleur service de protection de la sécurité et de la confidentialité numérique est plus fort que jamais, désormais soutenu par les ressources plus importantes de Kape », poursuit le groupe.

En ce qui concerne Kape, ExpressVPN parle de « l’engagement clair de la société à protéger la vie privée des utilisateurs ». Le VPN a également cité les « antécédents de la société en matière de respect des pratiques et politiques de confidentialité exigeantes d’autres services de protection de la vie privée ».

Faut-il faire confiance à Kape ?

Kape s’appelait autrefois Crossrider et c’était une société créée pour vendre des publicités. En 2015, une étude conjointe de l’université de Californie à Berkeley et de Google a classifié Crossrider comme un affilié majeur des injecteurs de publicités, dont SuperFish. Malwarebytes a effectivement répertorié Crossrider comme un type de logiciel publicitaire. La société a par ailleurs créé des outils permettant de créer des extensions et des applications pour Windows et Mac qui peuvent être monétisées en imposant des publicités sur les écrans des utilisateurs, ce qui n’est peut-être pas la meilleure image pour une société qui vient d’acheter l’un des VPN les plus populaires du marché.

Ce rachat ne rassure en tout cas pas tout le monde. Le lanceur d’alerte Edward Snowden, par exemple, a indiqué sur Twitter : « Si vous êtes un client ExpressVPN, vous ne devriez pas l’être ». Il cite un tweet indiquant que le directeur des systèmes d’information d’ExpressVPN est l’un des trois anciens agents des services de renseignement américains.