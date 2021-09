Sony débauche le patron de Capcom USA & Europe

La réorganisation se poursuit chez Sony. Ces dernières années, la direction ainsi que la stratégie du groupe se sont déplacés du Japon aux Etats-Unis comme en attestent les nominations de Jim Ryan au poste de CEO de Sony Interactive Entertainment et celle de Hermen Hulst au poste de directeur des Sony Worldwide Studios (la machine à exclusivités).

Histoire sans doute de rééquilibrer un peu la balance, Sony vient de débaucher le patron de Capcom USA & Europe, le japonais Kiichiro Urata. Ce dernier occupera désormais le poste de senior vice-president à la tête du département en charge du développement et des relations avec les partenaires pour l’Asie et le Japon. Et pour parfaire le profil de la nouvelle recrue, on n’oubliera pas les 10 ans passés chez Microsoft en début de carrière.

Kiichiro Urata parviendra t-il à remonter la côte de PlayStation au Japon ? Le champion local Nintendo semble aujourd’hui indéboulonnable sur un marché largement dominé par le mobile et les consoles portables Switch Lite. La PS5 vient tout juste de fêter son premier million d’exemplaires au Japon, ce qui n’est pas forcément un énorme exploit pour un marché longtemps considéré comme le centre névralgique du JV (près de 11 millions de PS5 se sont déjà vendues dans le monde).