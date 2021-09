Samsung lance la production des écrans OLED de 90 Hz pour les PC portables

Samsung annonce le début de la production en masse des écrans OLED de 90 Hz à destination des PC portables. Cela concerne des dalles de 14 et 16 pouces. Elles existent déjà sur des ordinateurs portables en réalité, à savoir les Asus Zenbook et Vivobook Pro.

C’est parti pour les écrans OLED de 90 Hz de Samsung

Il faut s’attendre à voir de plus en plus de PC portables à adopter les écrans OLED de Samsung avec un taux d’affichage de 90 Hz. La fréquence de rafraîchissement est le nombre de fois par seconde qu’un écran affiche une nouvelle image. Un taux de rafraîchissement de 90 Hz signifie que l’écran peut afficher 90 images fixes par seconde. Un taux de rafraîchissement plus élevé permet des mouvements plus fluides sur un écran.

Avoir un tel écran est sympathique, mais il faut que ça suive derrière au niveau des composants. Samsung souligne le fait que cela nécessite une carte graphique de plus grande capacité. En outre, l’autonomie en prend un coup en comparaison avec un écran de 60 Hz par exemple.

Samsung fournit des écrans OLED aux fabricants mondiaux d’ordinateurs portables, notamment ASUS, Lenovo, Dell, HP et… Samsung. Le groupe assure que ce marché continue de croître. Il est toutefois bon de noter que les dalles OLED ont encore un certain coût, il ne faut donc pas s’attendre à les voir arriver sur des ordinateurs portables entrée ou milieu de gamme.