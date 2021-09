Xiaomi dévoile sa nouvelle tablette Pad 5 (écran 120 Hz, Dolby Vision, Snapdragon 860, stylet Smart Pen)

Quelques heures seulement après l’annonce de nouveaux iPad et iPad mini, Xiaomi dégaine à son tour une nouvelle tablette, la Pad 5. Les spécifications sont largement raccords avec ce que l’on est en droit d’attendre sur ce type d’appareil (pour le segment du moyen-haut de gamme), soit un écran 11 pouces WQHD+ à la fréquence d’affichage de 120 Hz et compatible Dolby Vision/HDR, un capteur photo de 13 megapixels à l’arrière et 8 megapixels à l’avant, 4 HP compatibles Dolby Atmos, un processeur Snapdragon 860 épaulé par un GPU Adreno 640 et 6 Go de RAM, et une batterie de 8720 mAh. En outre, la Pad 5 est compatible avec le stylet Smart Pen, qui offre 4096 niveaux de pression mais doit être acheté séparément. Le tout fonctionne avec la surcouche MIUI.

La tablette Pad 5 sera proposée à la vente le 28 septembre prochain en deux coloris, Cosmic Gray et Pearl White. Le tarif est de 349 euros pour le modèle disposant de 6 Go de RAM + 128 Go de capacité de stockage, et de 399 euros pour le modèle avec 256 Go de stockage.