Insolite : une borne d’arcade Mario Kart… tout en carton !

Attention : il ne faut pas confondre une borne d’arcade en carton (une borne nulle), avec une borne d’arcade tout en carton (une borne forcément intrigante). La borne Mario Kart du Youtubeur DanCreator rentre dans seconde définition. Armé de patience et d’un solide sens du bricolage, DanCreator est parvenu à fabriquer une borne d’arcade Mario Kart tout en carton (sauf l’écran bien sûr) ! Cette borne de taille imposante contient même un siège baquet !

Le youtubeur s’est servi du kit Toy-Con 03 : Vehicle Kit pour démarrer son projet (le kit contient de quoi faire un volant, une pédale et un joystick). Des hauts parleurs et des Leds ont même été rajoutés de façon à plonger le joueur dans l’ambiance des bornes des années 80. Et pour la petite info, c’est bien Mario Kart Deluxe 8 qui tourne dans la borne (ou plutôt qui tourne sur une Nintendo Switch bien sûr).