xCloud et le jeu à distance pour Xbox débarquent officiellement sur Windows

Microsoft annonce que l’application Xbox sur Windows permet désormais de streamer les jeux console depuis le cloud via xCloud ou votre propre console. C’était proposé jusqu’à présent en bêta, c’est maintenant accessible à tout le monde en version stable.

Comme l’explique Microsoft, les joueurs avec un PC sous Windows 10 ou Windows 11 ont maintenant deux possibilités : jouer aux jeux du Xbox Game Pass depuis le cloud ou jouer directement aux jeux présents sur leur console via la fonction Jeu à distance (Remote Play). Avec ces nouvelles fonctionnalités, vous pouvez jouer à vos titres console sur une large gamme d’ordinateurs, même si vous ne disposez pas des caractéristiques techniques nécessaires pour lancer certains titres. En streamant les jeux via l’application Xbox, vous pouvez jouer rapidement, sans avoir à installer les titres.

Pour jouer via le cloud sur votre PC sous Windows 10 ou 11, vous avez besoin d’un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate et d’une manette compatible. Ouvrez l’application Xbox, cliquez sur le bouton « Cloud gaming » et choisissez parmi les centaines de titres.

Microsoft ajoute avoir ajouté de nouvelles fonctionnalités, dont des informations sur l’état de votre manette et de votre réseau, l’intégration de la Game Bar, des options sociales pour rester connectés avec vos amis et la possibilité d’inviter qui vous souhaitez (même ceux jouant via le cloud) à vous rejoindre dans votre partie.