La Nintendo Switch ajoute enfin le support du Bluetooth audio pour les casques et écouteurs

Nintendo propose aujourd’hui la version 13.0.0 pour la Switch avec le support du Bluetooth audio. Les joueurs peuvent ainsi connecteur leurs écouteurs ou casques sans fil. « Enfin ! », diront certains utilisateurs qui attendent cela depuis des années maintenant.

Avec la mise à jour 13.0.0, les écouteurs, casques, haut-parleurs et autres appareils qui se connectent via Bluetooth peuvent désormais être couplés avec la Nintendo Switch pour la sortie audio. Nintendo précise que les micros Bluetooth ne sont pas pris en charge. D’autre part, l’audio Bluetooth ne peut pas être utilisé lorsque la communication sans fil locale est active. Aussi, jusqu’à deux manettes sans fil compatibles peuvent être connectées à la console tout en utilisant l’audio Bluetooth.

Pour profiter de la nouveauté, rendez-vous dans les paramètres de la Switch, allez dans la section Bluetooth audio et sélectionnez l’option pour appairer un appareil. Effectuez la manipulation pour que votre casque ou vos écouteurs se mettent en mode appairage et sélectionnez son nom dans la liste qui apparait sur la console. C’est fait, la connexion est maintenant établie.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.

For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 15, 2021