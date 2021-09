Wrexham AFC, le club de foot détenu par Ryan Reynolds, va intégrer Fifa 22 !

Wrexham AFC, un petit club de nationale du Pays de Galles (mais qui joue dans la Nationale League britannique), va avoir droit à son grand moment de célébrité. Ce petit club composé en grande partie d’amateurs va en effet intégrer le jeu Fifa 22 dans la catégorie « Rest of world « (trad : le reste du monde). Pourquoi un tel honneur pour un si petit club ? Tout simplement parce que Wrexham AFC appartient à Ryan Reynolds (Deadpool, Free Guy) et à Rob McElhenney (Mythic Quest), deux acteurs spécialistes de la rigolade mais aussi grand amateurs de Football ! Mieux encore, EA a signé un accord pluriannuel avec le club, un accord qui comprend certains engagements « envers la communauté Wrexham et ses fans ». Mazette !

Comme on pouvait s’en douter, nos deux larrons n’ont pas laissé échapper une telle opportunité de vanter les mérites de leur club… tout en faisant les pitres bien sûr ! Fifa 22 sera disponible sur consoles et PC le 27 septembre prochain.