L’US Navy a conçu un appareil qui peut littéralement vous faire taire

L’US Navy fait régulièrement parler de lui. Récemment, nous vous rapportions qu’il avait accorder un contrat de 33 millions de dollars pour avoir des « drones suicides ». Dernièrement, la marine américaine a également passé commande d’un drone qui peut voler 90 jours d’affilés. Mais cette fois-ci, l’US Navy pour autre chose que des drones.

En effet, New Scientist a rapporté dans un article paru le 24 août 2021 que l’US Navy a déposé un brevet intriguant aux Etats-Unis en 2019. Ce brevet porterait sur une machine capable de réduire une personne au silence.

Un appareil qui peut déstabiliser physiquement et mentalement une personne

Cette machine porterait le nom de Handheld acoustic hailing and disruption (AHAD). Il s’agirait d’un micro à longue portée de précision qui est capable de capter la parole d’une personne. Cette parole est ensuite renvoyée vers cette même personne mais avec un niveau sonore plus élevé. Plus précisément, le feedback auditif serait différé de quelques millisecondes.

Il faut savoir que lors d’un discours classique, une personne entend sa voix avec un léger décalage. Cependant, si ce léger décalage est anodin pour notre organisme, l’existence d’un second décalage au délai suffisamment long entraîne des répercussions. Parmi les conséquences, la concentration de l’orateur sera altérée. De ce fait, il sera déstabilisé autant physiquement que mentalement. Il lui sera difficile de poursuivre son allocution et il finira par se taire.

Cet appareil de l’US Navy servirait à faire taire les manifestants

Apparemment, ce dispositif est bel et bien une arme mais à destination des opposants au pouvoir. Son objectif serait effectivement de cibler certains agitateurs indésirables. Pire encore, il serait possible de viser une seule personne au milieu d’une foule et de l’atteindre sans que les personnes aux alentours ne remarquent pas l’attaque.

Néanmoins, il semblerait qu’il soit possible que les orateurs les plus persévérants puissent déjouer la gêne occasionnée par cet appareil et continuer leur intervention. Quoiqu’il en reste, il reste à savoir si l’US Navy a réellement conçu un tel appareil.