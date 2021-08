L’US Navy veut un drone qui peut voler 90 jours d’affilés

Les drones prennent une part de plus en plus importante dans les opérations militaires. Récemment, on vous rapportait qu’Israël était le premier pays à utiliser des essaims de drones autonomes sur le théâtre d’opérations militaires. Bien entendu, les États-Unis ne sont pas en reste dans ce domaine.

Si le DARPA a déjà réfléchi à une technologie anti-drone, l’US Navy cherche actuellement un moyen de pouvoir faire des patrouilles militaires de longues durées. Si les drones de l’US Navy ne peuvent actuellement se maintenir en vol que pendant une trentaine d’heures, la marine américaine veut développer un drone capable de rester pendant 90 jours en vol.

Crédits: Skydweller Aero

Le drone sera recouvert de 885 mètres carrés de cellules photovoltaïques

Pour concrétiser ce projet, l’US Navy a collaboré avec la société aérospatiale américano-espagnole Skydweller Aero. Le nouvel appareil, baptisé Skydweller, s’inspire du Solar Impulse 2, un avion solaire avec équipage qui a fait le tour du monde en 2015 et 2016. Car oui, le drone va aussi s’alimenter à l’énergie solaire, du moins la plupart du temps.

Le Skydweller de l’US Navy fera une envergure de 72 mètres. Il disposera aussi de 885 mètres carrés de cellules photovoltaïques qui peuvent générer jusqu’à 2 kilowatts de puissance. Il pourra également embarquer 360 kg d’instruments de reconnaissance et de surveillance maritime.

Une économie conséquente pour le gouvernement américain

D’après les informations d’Aviation Today, ce drone pourra voler à une vitesse maximale de 185 km/h et à une altitude maximale de 14 000 mètres. Mais la société prévoit néanmoins d’équiper le Skydweller de piles à combustible à hydrogène pour que l’appareil puisse s’alimenter même en cas de mauvais temps.

Le cofondateur de Skydweller Aero, John Parkes, a déclaré que ce drone permettra au gouvernement américain de faire une énorme économie sur le coût total de la plupart des missions de sécurité nationale.