Israël est le premier pays à utiliser des essaims de drones autonomes sur le théâtre d’opérations militaires

Israël est rarement en retard dès qu’il s’agit de technologies militaires de pointe. Au mois de mai de cette année, ce petit pays de 9 millions d’habitants est devenu la première nation à utiliser un essaim de drones 100% autonomes sur le théâtre d’opérations militaires.

Nul ne sait quels objectifs poursuivait l’essaim, mais l’armée israélienne a tout de même consenti à livrer quelques informations d’ordre technique. On apprend ainsi que l’essaim de drone était piloté à distance par une IA (elle-même alimentée par un supercalculateur) capable de s’adapter à des situations ultra sensibles. Autre avantage de cette conception en essaim, la perte d’un seul drone ne remet pas en cause la mission et son objectif.

Les Forces de Défense Israéliennes (IDF) affirment que grâce à la puissance de traitement du supercalculateur (celui qui « motorise » l’IA) les données récupérées par les drones ont pu être analysées en un temps record pour ce type d’opération, ce qui améliore d’autant les chances de réussite de la mission. Après le robot équipé d’un fusil mitrailleur, Israël continue donc de peaufiner son armée 2.0. Terminator (ou Robocop), ce n’est pas forcément pour après-demain, et ça fait tout de même un peu peur…