Realme Pad : Realme dévoile sa première tablette Android

Realme se lance donc sur le marché de la tablette, un marché dominé aujourd’hui par l’ogre iPad. Le fabricant chinois a t-il la moindre chance ? La Realme Pad a au moins le mérite de ne pas trop mégoter sur la fiche technique : dalle 10,4 pouces (2000 x 1200 pixels) avec des bordures contenues, 440 grammes et 6,9 mm d’épaisseur, processeur MediaTek Helio G80 épaulé par à 3 ou 4 Go de RAM selon le modèle, 32 ou 64 Go de capacité de stockage, port pour carte microSD, compatibilité 4G, des capteurs photo 8 megapixels en façade et à l’arrière, et une batterie de 7100 mAh avec charge inversée. La fiche technique est donc conséquente.

Realme promet en outre que sa tablette pourra facilement échanger des données avec les autres appareils de la marque (smartphones, TV, smartwatch). Le prix est vraiment très intéressant eu égard à la fiche technique : la Realme Pad sera disponible en Inde dès le 16 septembre au prix de base de 160 euros.