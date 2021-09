Vivo dévoile sa gamme X70, et il y a du lourd au menu (Snapdragon 888+, 512 Go de stockage, ISP maison, etc.)

Vivo vient de dévoiler sa nouvelle gamme de smartphone Series X70, et il a du lour au menu. Le Vivo X70 Pro+ est le fleuron de la gamme, avec des specs (que l’on connaissait déjà en partie) franchement très haut de gamme. Ce modèle a en effet droit à une dalle AMOLED E5 2K au taux de rafraichissement de 120 Hz au taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz (!!), et à un processeur Snapdragon 888+ épaulé par 12 Go de RAM. La capacité de stockage est de 512 Go et celle de la batterie de 4500 mAh (avec recharge rapide filaire 55W, recharge sans fil 50W et recharge inversée 10W).

Le bloc photo du Vivo X70 Pro+ (conçu en collaboration avec Zeiss) contient un capteur GN1 Samsung de 50 megapixels, un ultra grand-angle 48 megapixels, un telephoto périscopique de 8 megapixels avec zoom optique X5, et encore un telephoto, de 12 megapixels cette fois (zoom X2). L’ISP « maison » V1, qui avait été annoncé il y a quelques jours, est aussi bien présent sur le SoC.

Les Vivo X70 et X7 Pro suivent avec des specs très proches : dalle super AMOLED 6,56 pouces 120 Hz, processeur Dimensity 1200 de MediaTek pour le X70 et Exynos 1080 pour le X70 Pro, ainsi que 8 Go de RAM. Le bloc photo du X70 Pro est strictement identique à celui du X70 Pro+ (4 capteurs donc), mais le X70 doit se contenter d’un bloc à trois capteurs avec un capteur principal de 40 megapixels.

Uniquement vendus en Chine dans un premier temps, le Vivo X70 Pro+ sera proposé à la vente à 5 499 yuans (soit 720 euros). Le X70 Pro coûtera 4 299 yuans (565 euros environ) et le X70 3 699 yuans (485 euros). Aucune date de lancement n’a encore été précisée.