Les lunettes connectées de Facebook et Ray-Ban fuitent avant leur présentation

Facebook et Ray-Ban s’apprêtent à annoncer leurs lunettes connectées, mais voilà que des photos ont été publiées avant la présentation par Evleaks. Elles permettent de découvrir le produit et on se rend compte qu’il s’agit surtout de lunettes Ray-Ban classiques avec deux caméras.

En soi, ces lunettes de Facebook et Ray-Ban rappellent beaucoup le principe des Spectacles de Snapchat. Celles-ci sont des lunettes de soleil qui intègrent des caméras. Les fichiers vidéo enregistrés peuvent être partagés sur l’application de Snapchat. Il y a fort à parier que ce sera la même chose ici, sauf que le partage se fera sur Facebook. Si c’est réellement le cas, alors Facebook va encore une fois copier Snapchat. Le premier a déjà repris plusieurs éléments du second, dont les stories.

Voici les différents coloris pour les lunettes connectées :

Il reste à voir quelles seront les caractéristiques et fonctionnalités. Car si la seule possibilité est de filmer puis publier sur Facebook, ce sera assez léger. À voir également quel sera le prix. Pour information, les Spectacles de Snapchat coûtent 370 euros. Facebook va-t-il être plus compétitif que son concurrent ? Réponse dans quelques heures, avec la présentation officielle.