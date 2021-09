Le télescope spatial James Webb a enfin une date de lancement (et c’est pour bientôt)

Après tant de reports, on en avait presqu’oublié que le télescope James Webb (JSWT pour les intimes) doit être lancé un jour dans l’espace. La très longue attente touche néanmoins à sa fin. L’ESA, la NASA et Arianespace se sont enfin mis d’accord pour le jour J : le lancement du télescope spatial sera effectué (sauf énième report) le 18 décembre prochain. Signe que les choses s’accélèrent, la NASA a obtenu l’autorisation pour le transfert vers le site de lancement, et un cargo roulier MN Colibri, spécialisé dans le transports de satellites, est ancré dans le port de Los Angeles (le début du voyage pour JSWT ?).

Günther Hasinger, Directeur scientifique de l’ESA, ne cache pas son émotion : « Nous sommes impatients de voir les derniers préparatifs du lancement au Centre spatial guyanais ». L’étage central d’Ariane 5 sera installé sur le pas de tir 1 mois avant la date du lancement, soit environ trois semaines après le lancement du 22 octobre (mission VA225). Le télescope sera installé sous la coiffe de la fusée une semaine seulement avant le décollage.

Etant donné les coûts de développement faramineux du JSWT (10 milliards de dollars !), on comprend que la NASA et l’ESA souhaitent préparer au mieux le terrain et ainsi se prémunir de toute mauvaise surprise…