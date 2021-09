Logi Dock : Logitech lance un dock tout-en-un à l’ère du télétravail

Logitech a levé le voile sur Logi Dock, un nouveau hub qui a pour vocation de libérer de l’espace sur le bureau. Le groupe met en avant un intérêt tout particulier pour les visioconférences et le télétravail.

Présentation du Logi Deck

Cette station d’accueil tout-en-un avec une seule touche pour se connecter à une réunion et un haut-parleur intégré est certifiée pour Google, Microsoft Teams et Zoom. Avec Logi Dock, Logitech propose une solution qui a pour vocation d’optimiser la configuration du bureau et ainsi créer un espace de travail plus productif à l’heure où de nombreuses entreprises adoptent de façon permanente le travail hybride.

Logi Dock offre une connexion aux différents appareils. Le hub permet de connecter jusqu’à cinq périphériques USB et jusqu’à deux écrans, tout en rechargeant un ordinateur portable jusqu’à 100 W. Un seul câble de connexion entre la station d’accueil et l’ordinateur portable évite les câbles, les dongles et les chargeurs pour un espace de travail mieux organisé.

Logitech explique que son produit s’intègre à Logi Tune, une application qui permet de contrôler et de personnaliser l’expérience des solutions personnelles de collaboration Logitech. Associé au calendrier intégré de Logi Tune, Logi Dock envoie un signal lumineux pour notifier l’utilisateur lorsqu’une réunion va commencer et est doté de boutons pour rejoindre, couper le son, allumer/éteindre la caméra et mettre fin aux appels.

D’autre part, le produit est conçu avec un son de qualité professionnelle selon les dires de Logitech. Les utilisateurs peuvent utiliser le haut-parleur anti-bruit et, pour les conversations privées, basculer automatiquement l’audio vers un casque sans fil. Une fois la réunion terminée, les utilisateurs pourront écouter de la musique grâce au haut-parleur.

Prix et date de sortie

Logitech annonce que le Logi Dock sera disponible d’ici la fin de l’année au prix de 449 euros. Il y aura deux coloris : graphite (uniquement pour Microsoft Teams) et blanc.