Twitter dévoile Communautés pour concurrencer les groupes de Facebook, Discord et Reddit

Twitter présente aujourd’hui Communautés, un nouvel espace qui permet à plusieurs utilisateurs de parler de certains sujets précis. L’objectif de Twitter est de venir concurrencer les groupes sur Facebook, Discord ou encore Reddit.

Les Communautés sur Twitter sont créées et modérées par les utilisateurs eux-mêmes. Autant dire que cela peut vite être la pagaille. Mais dans le même temps, tout le monde ne peut pas participer étant donné qu’il faut une invitation pour interagir dans un groupe.

Les administrateurs et modérateurs ont des invitations en illimité. En revanche, les membres du groupe ont seulement cinq invitations à leur disposition. À eux de bien les utiliser parce qu’ils ne pourront pas en avoir davantage. Les invitations s’envoient par message privé, directement sur Twitter.

Communities are invite-only (also for now!) but admins and moderators have unlimited invites and members have 5 invites per Community (again, for now!) that are sent via DM

