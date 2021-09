🔥 Free Mobile lance un forfait 50 Go à 8,99€/mois avec un « prix garanti à vie »

Free Mobile propose aujourd’hui un forfait à 8,99€/mois, avec l’opérateur qui promet un « prix garanti à vie ». Ses promotions jusqu’à présent avaient une durée d’un an, avant de revenir au prix normal.

Le forfait de Free Mobile comprend les appels en illimité (vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et DOM hors Mayotte). Les SMS sont aussi en illimité (en France métropolitaine et vers DOM), tout comme les MMS (en France métropolitaine). Pour ce qui est d’Internet, le quota mensuel est de 50 Go. À noter que la navigation se fait en 3G ou 4G, il n’y a pas de 5G ici.

Concernant l’usage depuis l’Europe et les DOM, les abonnés auront le droit aux appels, SMS et MMS en illimité (depuis l’Europe et les DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine). Le quota Internet est de 5 Go.

Voici les services inclus dans l’offre :

Messagerie vocale, messagerie vocale visuelle, présentation du numéro, double appel, suivi de consommation, rejet des appels anonymes, protection contre les renvois d’appels, abonné absent, numéros abrégés, filtrage d’appels et de SMS

Mise à disposition des factures dans votre Espace Abonné

Annuaire et prospection

Blocage consommation vers certains numéros spéciaux et les SMS+

Free Mobile propose son forfait à 8,99€/mois non pas sur son site mais sur Veepee. L’offre est valable jusqu’au 16 septembre à 6 heures du matin. Il n’y a pas d’engagement, vous pouvez partir à tout moment chez un autre opérateur sans payer de frais de résiliation. Aussi, vous pouvez faire une portabilité pour conserver votre numéro actuel.