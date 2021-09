Après le succès d’Ingenuity, la Chine aussi veut son drone martien

Le drone-hélico Ingenuity est un succès total, au point que la NASA ne donne plus aucune « date limite » pour son rover volant. Forte des résultats de ce premier drone martien, l’agence spatiale américaine lancera verts Titan en 2027 un second drone baptisé cette fois Dragonfly (Libellule). Ce drone se lancera à la poursuite de biosignatures à la surface de Titan, son envergure de 3 mètres lui permettant de parcourir plusieurs kilomètres en un vol.

Le drone martien chinois ressemble beaucoup, mais vraiment beaucoup à Ingenuity

La Chine aussi regarde avec attention les drones américains, et ne compte pas se laisser distancer dans cette course technologique à l’exploration spatiale. Si l’on en croit le site SpaceNews, l’agence spatiale chinoise (CNSA) travaillerait déjà sur son propre drone-rover, et le Centre national des sciences spatiales (NSSC) a dévoilé il y a peu un engin volant muni d’un microspectromètre à priori destiné à l’analyse des sols de Mars. La ressemblance avec Ingenuity est troublante.

Nul ne sait encore si ce prototype embarquera réellement pour une future mission d’exploration de Mars, mais les ingénieurs chinois ont encore le temps de se décider : la prochaine mission martienne du CNSA (après l’énorme succès du Rover Zhurong) sera lancée à l’horizon 2028-2030.