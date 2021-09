Marvel’s Midnight Suns : le tactical RPG dévoile enfin du gameplay (trailer)

C’est le jeu Marvel que beaucoup ne connaissent même pas, et c’est sans doute une erreur. Développé par le studio Firaxis (Xcom) Marvel’s Midnight Suns est un tactical-RPG mettant en scène les célèbres super-héros Marvel. La première vidéo de gameplay donne le ton est l’on est désormais en droit d’espérer un titre avec de belles mécaniques de jeu. Chaque héros disposera de trois capacités principales (attaque, compétence et héroïque), et comme on peut s’en douter, le coup héroïque devra d’abord être chargé dans une jauge d’héroïsme au fur et à mesure des affrontements (au tour par tour).

The Hunter et sa troupe (Wolverine, Iron Man,Ghost Rider etc.) parviendront-ils à empêcher Lilith de détruire le monde ?

Le jeu proposera aussi certaines phases de gameplay plus proches du RPG. L’héroïne principale du jeu (The Hunter) disposera de sa propre chambre personnalisable et d’un chien nommé Charlie. En outre, le jeu disposera d’une trame narrative assez dense, avec même des séquences de dialogues à choix multiples. Marvel’s Midnight Suns sera disponible au mois de mars 2022 sur PS5, Xbox Series , PS4, Xbox One, Switch et PC.