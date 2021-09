Pegasus : malgré les dénégations, l’Allemagne utiliserait bien le logiciel espion

L’Allemagne a été l’un des critiques les plus virulents de Pegasus depuis les révélations de la mi-juillet, et d’une façon générale, le pays ne se gêne pas pour tacler les velléités de collectes de données des grands groupes de la tech (Apple, Google et Facebook en tête). Mais voilà, les conseilleurs ne pas les payeurs dit l’adage, et l’on vient d’apprendre que le bureau allemand de la Police Criminelle, la BKA (Bundeskriminalamt), utilise les outils de NSO Group depuis la fin de l’année 2019 !

Si l’on en croit ZEIT, la BKA aurait jeté son dévolu sur la solution de NSO après l’échec de ses propres logiciels d’espionnage. Pegasus serait utilisé dans le cadre des seules enquêtes criminelles de type anti-terroriste, et le fonctionnement même du logiciel aurait été bridé de façon à complaire aux règles fixées par la Cour constitutionnelle fédérale. Il n’en reste pas moins que le gouvernement allemand avait nié être client de Pegasus, ce qui fait passablement tâche après les révélations d’espionnage massif ciblant des chefs d’état et des membres de la société civile.