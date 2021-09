Lego Star Wars : Histoires Terrifiantes se dévoile dans une bande-annonce

Lego Star Wars : Histoires Terrifiantes a aujourd’hui le droit à sa bande-annonce. Le programme sera disponible le 1er octobre prochain, exclusivement sur Disney+.

Dans ce nouveau film d’animation créé par Lucasfilm et le groupe Lego, les spectateurs retrouveront trois histoires contées par Vaneé, le fidèle serviteur de Dark Vador. The Lost Boy évoque la rencontre d’un jeune Ben Solo avec Ren ; The Dueling Monstrosities permet de ressusciter Dark Maul et le général Grievous ; The Wookiee’s Paw laisse entrevoir ce qui aurait pu se passer si les souhaits de Luke Skywalker avaient été immédiatement exaucés.

Après les événements relatés dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker, Poe et BB-8 effectuent un atterrissage d’urgence sur la planète volcanique Mustafar, où ils rencontrent Graballa le Hutt, un être cupide et fourbe qui a acheté le château de Dark Vador et le rénove pour en faire le plus grand hôtel Sith de luxe Sith de la galaxie. En attendant que son X-Wing soit réparé, Poe s’aventure dans le mystérieux château, en compagnie de BB-8, Graballa, Dean (un jeune garçon courageux, mécanicien de Graballa) et Vaneé. En chemin, celui-ci leur raconte trois histoires effrayantes liées à de célèbres objets et méchants de l’univers Star Wars. À mesure que le serviteur de Dark Vador entraîne nos héros dans les entrailles du château, Poe, BB-8 et Dean découvrent ses sinistres intentions. Ce n’est qu’en affrontant leurs plus grandes peurs qu’ils pourront s’échapper et empêcher un mal ancestral de ressurgir.