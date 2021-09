Firefox 92 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui la version stable de Firefox 92 sur les différents supports. Il y a quelques nouveautés au programme, c’est l’occasion de découvrir chacune d’entre elles.

Les nouveautés de Firefox 92

Mozilla poursuit ses efforts pour améliorer la gestion du HTTP et du HTTPS. Après avoir introduit une politique de priorité sur le HTTPS pour le mode de navigation privée avec Firefox 91 afin d’effectuer une mise à jour automatique de HTTP vers HTTPS chaque fois que cela est possible, le groupe intègre la prise en charge de la mise à jour automatique vers le HTTPS en utilisant les HTTPS RR (resource records) comme en-têtes Alt-Svc. L’en-tête Alt-Svc permet à un serveur d’indiquer qu’une ressource particulière doit être chargée à partir d’un serveur différent, tout en donnant l’impression à l’utilisateur qu’elle a été chargée à partir du même serveur.

D’autre part, les niveaux de couleur de la gamme complète sont désormais pris en charge dans Firefox 92 pour la lecture vidéo sur de nombreux systèmes. Aussi, les performances du navigateur avec les lecteurs d’écran et autres outils d’accessibilité ne sont plus gravement dégradées si Mozilla Thunderbird est installé ou mis à jour après Firefox. Évoquons également les alertes dans un onglet qui ne provoquent plus des problèmes de performances dans les autres onglets qui utilisent le même processus.

Une pensée pour les utilisateurs sur Mac

Firefox 92 s’attarde également aux utilisateurs sur Mac. La section Partager de macOS est désormais accessible depuis le menu Fichier du navigateur. Aussi, il y a la prise en charge des images contenant des profils ICC v4, VoiceOver signale correctement les boutons et les liens marqués comme « développés » en utilisant l’attribut aria-expanded et la barre des favoris suit désormais les styles visuels de Firefox.

Firefox 92 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le site de Mozilla. À noter que cette version devait initialement proposer le support des images au format AVIF, pour des poids réduits tout en gardant une bonne qualité. Mais Mozilla a finalement reporté la disponibilité et il faudra certainement attendre Firefox 93 pour l’avoir.