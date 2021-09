La réalisatrice de Wonder Woman critique les films en streaming : « ils ont l’air faux »

Patty Jenkins a un problème avec les films sur Netflix et les autres plateformes de streaming qui, selon elle, « ont l’air faux ». Elle fait la comparaison avec les films qui sortent au cinéma et qui, pour le coup, ont un budget plus important et s’en sortent généralement mieux visuellement parlant.

Les films en streaming sonnent « faux » pour Patty Jenkins

« Je suis désolée, mais tous les films que les services de streaming proposent ont l’air faux pour moi. Je n’en entends pas parler, je ne les lis rien à leur sujet. Ça ne fonctionne pas comme modèle pour établir une grandeur légendaire », a déclaré Patty Jenkins concernant les films sur Netflix et les autres plateformes.

La réalisatrice de Wonder Woman a tenu ces propos en réponse au président de la distribution nationale de Paramount Pictures, Chris Aronson, qui a déclaré qu’une fois qu’un film est diffusé à la télévision, peu importe pour quoi il a été conçu à l’origine, « c’est un téléfilm ».

En soi, Patty Jenkins n’a pas un problème particulier avec les services de streaming. Pour preuve, elle a des projets pour créer du contenu sur Netflix. Mais elle pense que le streaming est intéressant pour les séries, pas pour les films. Elle pense que les studios font une erreur en proposant directement des films en streaming au lieu de les sortir au cinéma. « Je pense que nous devons être très clairs sur l’absolue nécessité des sorties en salles. J’ai parlé à de nombreux réalisateurs de la possibilité de s’unir, et si quelqu’un garantit une sortie en salle, nous ferons littéralement des efforts et prendrons des frais moindres et toutes sortes de choses pour garantir que votre film ait une chance de réussir de cette manière », a-t-elle ajouté.

Le cas de Wonder Woman 1984 qui fait mal

Toujours sur le même sujet, Patty Jenkins a récemment mal digéré la sortie en streaming de son film Wonder Woman 1984, estimant que la décision était « déchirante » et « préjudiciable ». Le long métrage a vu le jour sur HBO Max aux États-Unis et en VOD en France. Ce choix de Warner Bros a été fait au vu du Covid-19 et de la fermeture de plusieurs cinémas.

Malgré les remarques de la réalisatrice concernant le streaming, il est bon de noter que la moitié des abonnés de HBO Max ont vu le film. Aussi, un troisième (et dernier ?) film Wonder Woman est prévu. De quoi se rattraper au vu des nombreuses critiques pour Wonder Woman 1984. Rien qu’en France, la note du public sur AlloCiné est 2,2 sur 5.