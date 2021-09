Navimow : le robot-tondeuse conçu par Segway

Connu principalement pour son gyropode (qui n’a jamais vraiment rencontré le succès…), le fabricant Segway vient de dévoiler le Navimow, un appareil qui s’inscrit dans une tout autre catégorie, celui de la tondeuse autonome. Ce robot-tondeuse à gazon sera capable de tondre en toute autonomie grâce à son IA de cartographie reliée à un GPS. Bardé de capteurs (les lames s’arrêteront de tourner à l’approche d’un objet, de votre chien ou de vos espadrilles), précis (2 tailles de tonte), certifié IPX6, connecté (en 4G), et suffisamment malin pour établir une carte du jardin et ainsi ne pas tondre deux fois au même endroit, le Navimow pourrait bien être le robot-tondeuse idéal.

Le prix fait tout de même un peu moins rêver. Comptez 1199 euros pour le Navimow standard, et 2499 euros pour un modèle équipé d’une batterie plus imposante, de la 4G et d’un système antivol intégré.