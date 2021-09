La NASA va évaluer avec une précision extrême… le niveau sonore d’un Taxi-Volant

La startup américaine Joby Aviation, qui conçoit et fabrique depuis 2017 des prototypes de Taxi-Volant, a récemment signé un partenariat avec la NASA. L’objet de ce deal consiste à mesurer de façon précise le volume sonore du eVTOL (engin électrique à décollage et atterrissage vertical), sachant que ce type d’engin est destiné à voler au dessus des villes et que bruit des hélices et du moteur pourrait perturber la vie des habitants.

Dans le cadre des prochains vols d’essais du dernier prototype en préparation, la NASA va donc utiliser le Mobile Acoustics Facility, soit 50 microphones à plaque de pression disposés de manière à évaluer avec une précision inégalée le niveau des émissions sonores du eVTOL. Une fois ces données récupérées, elles seront comparées au volume sonore d’autres véhicules urbains. Pour Joby Aviation, l’objectif de la manoeuvre tient autant du partenariat technologique que de l’opération marketing : l’eVTOL se montrera sans doute bien moins bruyant qu’une vieille guimbarde à moteur diésel ! S’agissant de la NASA en revanche, cette dernière va s’appuyer sur les données de ce test afin d’affiner les modèles acoustiques et les simulations d’espaces aériens urbains… et futuristes.

Joe Ben Bevirt, fondateur et CEO de Joby Aviation, s’enthousiasme de cette collaboration : « Nous sommes incroyablement fiers d’avoir travaillé en étroite collaboration avec l’agence au cours des dix dernières années et d’être la première société eVTOL à voler dans le cadre de leur campagne pour démontrer le profil acoustique de notre avion“. Joby Aviation espère lancer un service commercial de eVTOL aux alentours de l’année 2024.