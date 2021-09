Twitter va vous laisser cacher vos anciens messages et les tweets aimés

Twitter prépare de nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité de cacher vos anciens tweets. Cela fait partie d’un projet du réseau social qui veut proposer l’équivalent d’une confidentialité sociale.

Plusieurs fonctionnalités en préparation chez Twitter

Parmi les fonctionnalités en préparation, il y a possibilité de modifier les listes des abonnés et un outil permettant d’archiver les anciens tweets afin qu’ils ne soient plus visibles pour les autres utilisateurs après un laps de temps déterminé par l’utilisateur. Le fait de cacher les anciens tweets pourrait être une fonction populaire auprès des personnes qui ne veulent pas que leurs messages restent en ligne pour toujours, offrant une solution plus facile que la suppression manuelle des messages ou le passage au peigne fin de messages vieux de plusieurs années pour trouver ceux que vous auriez souhaité ne pas envoyer.

Voici le détail des fonctionnalités en préparation chez Twitter :

Tweets archivés : Twitter veut permettre aux utilisateurs de masquer les anciens tweets après un laps de temps déterminé. Les tweets seraient visibles pour le titulaire du compte, mais pas pour les autres. L’entreprise envisage plusieurs options de durée, notamment cacher des messages après 30, 60 et 90 jours, ou cacher des tweets après une année complète.

Suppression des abonnés : les utilisateurs pourront bientôt retirer des abonnés. Actuellement, cela n'est possible qu'en bloquant quelqu'un. Twitter prévoit de tester cette fonctionnalité à partir de ce mois-ci.

Cacher les tweets que vous avez aimés : les utilisateurs pourront bientôt définir qui (tout le monde, uniquement leurs abonnés ou certains groupes) pourra voir les tweets qu'ils ont aimés.

Quitter les conversations : les utilisateurs auront la possibilité de se retirer d'une conversation publique sur Twitter. Aujourd'hui, seule la personne qui envoie un tweet peut choisir qui mentionner. Twitter prévoit de tester cette fonctionnalité avant la fin de l'année.

Des utilisateurs n’ont pas de notions de la confidentialité

Une étude interne de Twitter révèle que beaucoup d’utilisateurs du réseau social n’ont aucune notion basique concernant la confidentialité. Svetlana Pimkina, une chercheuse travaillant chez Twitter, explique à Bloomberg que des utilisateurs sont moins actifs sur la plateforme parce qu’ils ne savent pas ce que d’autres personnes pourront voir d’eux. Cela va impliquer des changements à venir, comme le fait de demander aux utilisateurs s’ils veulent que leurs comptes soient publics ou privés, alors qu’ils sont aujourd’hui publics par défaut.